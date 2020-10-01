Rize'de siyasi partilerden Azerbaycan'a destek mesajı Açıklaması - Son Dakika

Rize'de 6 siyasi partinin il başkanları, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını desteklediklerini bildirdi.

AK Parti İl Başkanı İshak Alim, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, MHP İl Başkanı İhsan Alkan, İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık, Saadet Partisi İl Başkanı Muhammet Kaçar ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Akif Zerdeci, ortak basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül'de Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadıkları belirtildi.

Tovruz'daki son saldırılardan sonra bölgede barış ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engelin Ermenistan olduğunun bir kez daha görüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz. 30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın işgali altındadır. Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme olan desteğimizi tekrarlıyoruz. Uluslararası camiayı bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz.

Bu vesileyle Rize'de faaliyet gösteren siyasi partiler olarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz. Milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz."