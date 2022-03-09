Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk kepenge tırmanarak kurtuldu - Son Dakika
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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk kepenge tırmanarak kurtuldu

09.03.2022 16:21

Rize'nin Ardeşen ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, kepenge tırmanarak kurtuldu.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, kepenge tırmanarak kurtuldu.

Deniz Mahallesi'nde bisiklet süren bir çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bisikletini bırakarak kaçan çocuk, bir iş yerinin kepengine tırmanarak kurtulmayı başardı.

Bir süre çocuğa havlamayı sürdüren köpekleri, bölgeden geçen vatandaş kovalayarak uzaklaştırdı.

Köpekler gittikten sonra kepenkten inen çocuk, söz konusu kişinin yardımıyla bisikletine binerek bölgeden ayrıldı.

O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ardeşen Belediyesi veteriner ekiplerinin, olay sonrası bölgedeki köpekler için çalışma başlattığı öğrenildi.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk kepenge tırmanarak kurtuldu
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk kepenge tırmanarak kurtuldu
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk kepenge tırmanarak kurtuldu

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Bisiklet, Ardeşen, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk kepenge tırmanarak kurtuldu - Son Dakika


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