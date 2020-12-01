Rize'de sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

- Rize'de sokaklar sessizliğe büründü

RİZE - Covit-19 ile mücadele kapsamında alınan kararla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde olduğu gibi Rize'de de başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yeni tedbirleri açıklayarak hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, hafta sonralı ise bu yasağın Cuma günü 21.00'dan başlayarak Pazartesi saat 05.00'a kadar devam edeceğini dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından kısıtlamalar tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte şehir merkezinde ki tüm kalabalık alan ve meydanlar ile işlek caddeler yerini sessizliğe bıraktı.