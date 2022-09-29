Rize'nin su ihtiyacını 50 yıl karşılayacak gölet inşa ediliyor - Son Dakika
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Rize'nin su ihtiyacını 50 yıl karşılayacak gölet inşa ediliyor

29.09.2022 12:30
Rize'nin su ihtiyacını 50 yıl karşılayacak gölet inşa ediliyor

Rize'de son dönemlerde yağışın az ve havaların sıcak olması nedeniyle zaman zaman yaşanan içme suyu sıkıntısının, yapılacak mini göletle çözülmesi hedefleniyor.

Rize'de son dönemlerde yağışın az ve havaların sıcak olması nedeniyle zaman zaman yaşanan içme suyu sıkıntısının, yapılacak mini göletle çözülmesi hedefleniyor.

Rize Belediyesi ile Devlet Su İşlerince (DSİ) kentte 2 yıl önce projelendirilen, Andon Vadisi üzerinde yapılacak Su Göleti Projesi çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, AA muhabirine, Rize'de bu zamana kadar bir gölet düşünülmediğini, ilin ilk kez bir gölete sahip olacağını söyledi.

Metin, bu sıkıntıyı çözmek için ciddi bir mücadele verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"DSİ Genel Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmayla Çağrankaya bölgesinde 45 metre gövde yüksekliğinde gölet yapıyoruz. Bizim 2 aylık kadar su ihtiyacımızı oradan telafi edeceğiz. Rize'nin suyunun 50 yıllık geleceğini güvence altına alacağı gibi iklim değişikliğiyle beraber olacak kuraklıklara da bir çözüm üretmiş olacak. Önümüzdeki senelerden itibaren suyla ilgili bir sıkıntımız kalmayacak."

Bunun yeterli olmadığına değinen Metin, "Bizim şehir şebekesinde ciddi arızalar meydana geliyor. Bu arızların bir kısmı, belediyenin yöntem olarak geçmiş yıllarda basınçlı su vermesinden de kaynaklanıyor. Basıncı ve arızaları daha da azaltacak çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Metin, "Köylere de son yıllarda su vermeye başladık. Köylere verilen sular da kontrolsüz akıtılabiliyor. Şehir merkezinde de çok kontrolsüz sular olabiliyor. Bölgemizde meskende içilen en düşük su ücretini biz veriyoruz. Böyle olunca tüketim daha çok artıyor. Bu bir israftır. Bizim akıttığımız fazla su, başka bir komşumuzun su içememesine ve bulamamasına sebebiyet veriyor. Daha hassasiyetli olmam lazım." ifadelerini kullandı.

"Bir ayda yağması gereken yağış bir anda yağabiliyor"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi, İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş ise küresel iklim değişikliğine bağlı birçok değişikler olduğunu söyledi.

Küresel ısınmanın bazı bölgelerde farklı hava olayları ve aşırı yağışları beraberinde getirdiğini anlatan Ağırbaş, "Diğer taraftan kulaklıklara neden olabiliyor. Toprak neminin azalmasına ve bitki örtüsünün değişmesine neden olabiliyor." dedi.

Ağırbaş, Karadeniz'in, öyle görülse de zengin su kaynaklarına sahip bir bölge olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ülke olarak da su stresi çeken bir ülke konumundayız. Kişi başına düşen su miktarı 1200 litrenin altına düşmüş durumda. Karadeniz üzerinde baktığımız zaman yer yer su kesintileri oluyor. Bazı dere yataklarının kuruduğunu veya önceki yıllarda olan debisinin giderek azaldığını görüyoruz. Yeni yayımladığımız bir çalışmada son 50 yıllık sıcaklık trendlerine baktığımız zaman çok ciddi artışların olduğunu kaydettik. Bu beraberinde toprak neminin azalmasına ve kuraklığa neden oluyor. Daha da önemlisi su kaynaklarının artık ulaşılamaz hale gelmesine, tükenmesine yol açıyor."

İklim değişikliğine bağlı olarak fırtınaların görülme sıklığının arttığına işaret eden Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Bölge olarak baktığım zaman Türkiye'nin en fazla yağış olan ili Rize. Normalde bir ayda yağması gereken yağış, bir seferde, bir anda yağabiliyor. Buna bağlı olarak su taşkınları ve heyelan da olabiliyor. Heyelan ve su taşkınları anlamında çok riskli bir bölgede yaşıyoruz. Aşırı yağış ve hava olaylarının temel nedeni de iklim değişikliğine bağlı olarak iklimlerde görülen değişiklikler. Olması gereken hava olayları veya sıcaklıkların artık o mevsimde görülmediğini ve farklı mevsimlere kaydığını görüyoruz. Bu da tamamen iklim değişikliğinin etkileri."

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Kaynak: AA

Rize Belediyesi, Rahmi Metin, Rize, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'nin su ihtiyacını 50 yıl karşılayacak gölet inşa ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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