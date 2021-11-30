RİZE'DE SULAMA KANALINA DÜŞEN KADIN KURTARILDI - Son Dakika

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RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde sulama kanalına düşen Selma Biberoğlu (30) ekipler tarafından çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.

İlçenin Ayder Yaylası güzergahında Engezut Vadisi'ndeki sulama kanalını kontrole giden Selma Biberoğlu ayağının kayması sonucu kanala düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi. AFAD, UMKE ve hasta yakınlarınca sedyeye alınan Biberoğlu, halat yardımı ile kanalın karşı tarafına geçirildi. Ayağında kırık olduğu tespit edilen Biberoğlu, 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.