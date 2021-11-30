Üye Girişi
RİZE'DE SULAMA KANALINA DÜŞEN KADIN KURTARILDI - Son Dakika

RİZE'DE SULAMA KANALINA DÜŞEN KADIN KURTARILDI

30.11.2021 09:42

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde sulama kanalına düşen Selma Biberoğlu (30) ekipler tarafından çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde sulama kanalına düşen Selma Biberoğlu (30) ekipler tarafından çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.

İlçenin Ayder Yaylası güzergahında Engezut Vadisi'ndeki sulama kanalını kontrole giden Selma Biberoğlu ayağının kayması sonucu kanala düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi. AFAD, UMKE ve hasta yakınlarınca sedyeye alınan Biberoğlu, halat yardımı ile kanalın karşı tarafına geçirildi. Ayağında kırık olduğu tespit edilen Biberoğlu, 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

RİZE'DE SULAMA KANALINA DÜŞEN KADIN KURTARILDI
RİZE'DE SULAMA KANALINA DÜŞEN KADIN KURTARILDI
RİZE'DE SULAMA KANALINA DÜŞEN KADIN KURTARILDI
RİZE'DE SULAMA KANALINA DÜŞEN KADIN KURTARILDI

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE'DE SULAMA KANALINA DÜŞEN KADIN KURTARILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İkinci bebek de kız! 09:37 İkinci bebek de kız! Son Dakika: İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini bugün de sürdürecek! 09:15 Son Dakika: İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini bugün de sürdürecek! Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 09:02 Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi 08:29 Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek 08:25 Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem 07:39 Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu 16:46 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 16:22 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı

Son Dakika Haberleri
09:39 Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler
09:37 İkinci bebek de kız!
09:35 Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı!
09:20 Son Dakika! Vaka sayılarının arttığı 10 ilimiz
09:14 Son Dakika: İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini bugün de sürdürecek!
09:02 Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:58 İddia: Sedat Peker çizgi film formatında belgesel çekiyor! Hedef Z kuşağı!
08:46 Uzman isimden uyarı: Her fırtınada başa sarıyoruz!
08:41 Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi!
08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı!         
09:35
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı!         
15:21
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 09:48:18. #1.13#
SON DAKİKA: RİZE'DE SULAMA KANALINA DÜŞEN KADIN KURTARILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement