Rize'de şüpheli paketten öğrencilerin proje ödevi çıktı - Son Dakika

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, polisin kontrol ettiği şüpheli paketten öğrencilerin proje ödevi çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Düz Mahalle'deki Doğatepe Apartmanı'nın girişindeki paketten şüphelenen apartman görevlisi, polislere haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alarak binayı boşalttı.

Polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından bölgeye Rize Emniyet Müdürlüğü'nden bomba imha uzmanı ekipleri istendi.

Ekipler, patlayıcıya duyarlı uzman köpekler ile binada arama yaptıktan sonra paketi kontrollü şekilde fünyeyle patlattı.

Pakette, apartmanda oturan çocukların içinde pillerin ve cep telefon ekranının olduğu proje ödevi olduğu ortaya çıktı.