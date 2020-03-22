Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi - Son Dakika

Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi

18 dakika önce

Rize'de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar nedeniyle dün akşam saatlerinde tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi.

Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi, System.String[]

Rize'de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar nedeniyle dün akşam saatlerinde tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi.


Olay, merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'nde bulunan Çay Apartmanda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bina sakinlerinin kolonlardan çatırdama sesi geldiğini fark etmeleri üzerine durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine gelen Rize Belediyesi ve Rize Valiliğine bağlı çalışanlar, yapmış oldukları incelemelerde binanın 4 taşıyıcı kolonunda hasar tespit etti. Tutulan raporun ardından 44 daire, 10 ticari işletmenin bulunduğu binayı tahliye edilirken, bina emniyet güçleri tarafından güvenlik çemberine alındı. Binanın altından geçen yol ise olası bir yıkılma tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı.


Evlerini acil olarak boşaltmak zorunda kalan bina sakinlerinden bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise öğretmen evine yerleştirildi. - RİZE

Rize Belediyesi, Rize, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:05 Kaynak: İHA

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