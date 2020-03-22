Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi - Son Dakika

Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi

7 saat önce

-Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi -Rize'de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar nedeniyle tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi Rize'de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar nedeniyle dün akşam saatlerinde tahliye edilen 10 katlı bina...

- Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi

-Rize'de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar nedeniyle tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi

RİZE - Rize'de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar nedeniyle dün akşam saatlerinde tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi.

Olay Merkez'e bağlı Camiönü mahallesinde bulunan Çay Apartmanda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bina sakinlerinin kolonlardan çatırdama sesi geldiğini fark etmeleri üzerine durumu yetkilere haber vermesi üzerine olay yerine gelen Rize Belediyesi ve Rize Valiliğine bağlı çalışanlar, yapmış oldukları incelemelerde binanın 4 taşıyıcı kolonunda hasar tespit etti. Tutulan raporun ardından 44 daire, 10 ticari işletmenin bulunduğu binayı tahliye edilirken, bina emniyet güçleri tarafından güvenlik çemberine alındı. Binanın altından geçen yol ise olası bir yıkılma tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı.

Evlerini acil olarak boşaltmak zorunda kalan bina sakinlerinden bir kısmı akrabalarına giderken bir kısmı ise öğretmen evine yerleştirildi.

Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi

Rize, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:21 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
09:57
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik         
09:46
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak         
21:30
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı         
21:06
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:20
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 16:28:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]