Rize'de tarihi kemer köprü çöktü - Son Dakika

Rize'de tarihi kemer köprü çöktü

RİZE'nin Çayeli ilçesinde 19'uncu yüzyılda inşa edilen tarihi Aşıklar Kemer Köprüsü çöktü. Köprünün eski ve bakımsız olduğunu belirten yöre halkı tarihi köprünün yeniden yapılmasını istedi.

İlçedeki Aşıklar Deresi üzerinde 19'uncu yüzyılda inşa edilen Aşıklar Kemer Köprüsü, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 2006 yılında tescil edilerek koruma altına alındı. Yalı ve Pazar mahallelerini birbirine bağlayan 7 metre yüksekliğinde, 15 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki köprü dün gece aniden çöktü. Köprünün çökme nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

'BAKIMSIZLIK YÜZÜNDEN ÇÖKTÜ'

Yalı Mahallesi Muhtarı Zelkif Uzunoğlu, köprünün eski ve bakımsız olduğunu belirterek, "Son yağan yağmurlarla derelerin taşması sonucu maalesef köprümüz yıkıldı. Bu dere üzerinde birkaç kemer köprümüz daha vardı. Ancak onlar da bakımsızlık yüzünden çökerek kayboldular. Kalan tek köprümüz de buydu. Bu da bakımsızlık yüzünden gitti. Bu kemer köprü sahile en yakın köprülerden biriydi. Herkes tarafından bilinir, turistik amaçla da kullanılırdı. Mahalle sakinleri bu köprüyü kullanıyordu. Eşyalarını bu köprünün üzerinden geçiriyorlardı. Yetkililerden bu tarihin kaybolmaması için bir an önce yapılmasını bekliyoruz? dedi.

'KÖPRÜMÜZ YENİDEN YAPILSIN'

Yenipazar Mahallesi Muhtarı Hamit Yüksel de, 'Yaklaşık 100 senelik bir köprümüz. Maalesef köprümüz yıkıldı, tarihi taşlar sular altında kaldı. Kaybolup gitmesin, yetkililer bir an önce köprümüz ile ilgilensin istiyoruz' diye konuştu. Bölgede yaşayan Asım Zihni Sönmez ise "Bu köprüyü dedelerimiz yaptı. Burada bizim mahallemizin değirmeni vardı. Bu köprüyü hem değirmen için hem de çevredeki arazilere geçmek için yapmışlar. Yıllar içerisinde bakımsızlıktan maalesef köprümüz çöktü. Çok üzüldük? ifadelerini kullandı.