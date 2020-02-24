Rize'de tarihi kemer köprü yıkıldı - Son Dakika

Rize'nin Çayeli ilçesinde koruma altındaki tarihi Aşıklar 1. Kemer Köprü yıkıldı.



İlçeye bağlı Yalı ve Yeni Pazar mahalleleri arasında, Aşıklar Deresi üzerine 19'uncu yüzyılda inşa edilen, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2006 yılında tescil edilerek koruma altına alınan köprü çöktü.

Rize Müze Müdürlüğü uzmanları, 7 metre yüksekliğinde, 15 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki köprünün enkazında inceleme yaptıktan sonra, hazırladıkları raporu Trabzon Koruma Kuruluna gönderdi.

Köprünün, aslına uygun yeniden inşa edileceği bildirildi.

Yalı Mahallesi Muhtarı Zelkif Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki mahalleyi birbirine bağlayan asırlık kemer köprünün bakımsızlık yüzünden yıkıldığını söyledi.

Vatandaşların birçok işini bu köprü sayesinde yaptığını ifade eden Uzunoğlu, "İlçemizin sahiline en yakın kemer köprülerimizden biriydi. Herkes tarafından biliniyordu. Buraya gelenler köprünün üzerinde fotoğraf çektiriyordu. Buraya bir güzellik katıyordu. Köprümüz tarihi ve doğal güzelliği ifade ediyordu." diye konuştu.

Uzunoğlu, köprünün bir an önce yeniden yapılmasını istediklerini kaydetti.