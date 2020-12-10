Son dakika haberi! Ofisinde tartıştığı şahıs tarafından silahla vuruldu - Son Dakika

Son dakika haberi! Ofisinde tartıştığı şahıs tarafından silahla vuruldu
10.12.2020 20:03
Edinilen son dakika gelişmesine göre Rize'de bir kişi, ofisinde tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.
Rize'de bir kişi, ofisinde tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Kuyumcular Sokağı'nda bulunan Mataracı Han'da saat 18.00 sularında meydana geldi. Müteahhit olduğu öğrenilen Rasim Aydın isimli vatandaş, kendisine ait ofiste henüz bilinmeyen bir nedenle S.A. isimli şahıs ile tartışma yaşadı. S.A. belinden çıkardığı tabanca ile Rasim Aydın'ı ayağından vurdu ve olay yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Aydın, olay yerine gelen 112 ekipleriyle Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili S.A.'nın yakalanması için geniş çapta çalışma başladı. - RİZE
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