Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde - Son Dakika

Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde

28.04.2021 16:01
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde, System.String[]

RİZE'de Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi devam ediyor.

RİZE'de Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi devam ediyor. Jandarmanın müdahalesine rağmen 8 gündür alanda bekleyişini sürdüren bölge halkı, iş makinesinin çalışmasını engellemeye çalışıyor. Yöre halkına civar köy ve ilçelerden gelenler de türkü ve horonlarla destek veriyor.

Karadeniz'in termal ve kış turizmi için yeni turizm destinasyonu alanı olarak belirlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'örnek yayla' modellerinin uygulanacağı iki noktadan biri seçilen doğal sit alanı Rize'nin İkizdere Vadisi Gürdere ve Cevizlik köyünde açılması planlanan ve 16 milyon tona yakın taşın alınacağı bazalt ocağı projesi tepkilere yol açtı. Yeşil vadinin doğal güzelliğinin yok olacağını, köylerinin ellerinden gideceğini savunan yöre halkı, 'yatırıma değil, yanlış yer seçilen taş ocağına karşıyız' mesajı ile 8 gün önce nöbete başladı. Köylerinde çay ve bal üretimi yaptıklarını anlatan bölge halkı, İyidere'de deniz doldurularak yapılacak lojistik liman projesi için planlanan taş ocağının daha yakın, daha az maliyetli ve doğaya zarar vermeyecek başka bir alanda açılmasını istiyor. Birkaç gün önce taş ocağı için vadiye getirilen iş makineleri bölgede tansiyonu yükseltti. Jandarmalar eşliğinde alana sokulan ve çalışmaya başlayan iş makinesinin önünü kesen 8 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan kişiler bugün yeniden alana geldi. Yeniden alanda toplanan grup, iş makinesinin çalışmasını durdurmak istedi. Jandarma ekipleri ile halk arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı. Yöre halkının alanda bekleyişi sürerken, yamaç alanda ayağı kayan bir kadını jandarma ekipleri tutmaya çalıştı.

BELEDİYE HALK KOROSU ALANDIİkizdere'de taş ocağına karşı mücadele veren yöre halkına çevre köy ve ilçelerden destek geliyor. Yöresel çalgılardan tulum eşliğinde alana gelenler türküler söyleyerek, alkışla tempo tutuyor, horon oynuyor. Fındıklı Belediyesi halk korosu da geldiği alanda türküler seslendirdi. İş makinelerinin orman içi yolu açtığı alanda ise çevre tahribatı oluştuğu belirtildi. Gün boyu alanda bekleyenler, akşam evlerine dönüyor, sabah ise yeniden geliyor.

Bu arada bölgeye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile Trabzon Milletvekili AHmet Kaya halkla görüşlü.


- Rize
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde
Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde

Karadeniz, İkizdere, Liman, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi İtalyan ekibi Napoli ve KONAMI, uzun vadeli bir ortaklık anlaşmasıyla tek gerçek zamanlı futbol simülasyonunu hayata geçiriyor İtalyan ekibi Napoli ve KONAMI, uzun vadeli bir ortaklık anlaşmasıyla tek gerçek zamanlı futbol simülasyonunu hayata geçiriyor Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı         
15:42
İspanya'daki seçimlerde sandık görevlisi tayin edilen Real Madridli Marcelo, Chelsea deplasmanında forma giyemeyecek İspanya'daki seçimlerde sandık görevlisi tayin edilen Real Madridli Marcelo, Chelsea deplasmanında forma giyemeyecek         
15:39
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı         
14:34
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu         
13:50
İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım         
13:27
Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı         
12:54
2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor         
12:17
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak         
12:07
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 16:17:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de taş ocağı gerginliği 8'inci gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement