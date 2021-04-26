RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR - Son Dakika

RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR

26.04.2021 15:22

RİZE'de Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi devam ediyor.

RİZE'de Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi devam ediyor. Jandarmanın müdahalesi ile dün 8 kişinin gözaltına alındığı grubun alandan uzaklaştırılması ile bugün iş makineleriyle orman içi yol açma çalışması başlatıldı. Ancak yöre halkından bir grup, orman içi patika yollardan yeniden gelerek iş makinesinin önünü kesti, çalışmayı durdurdu. Bölgede gergin bekleyiş devam ediyor.

Karadeniz'in termal ve kış turizmi için yeni turizm destinasyonu alanı olarak belirlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'örnek yayla' modellerinin uygulanacağı iki noktadan biri seçilen doğal sit alanı Rize'nin İkizdere Vadisi Gürdere ve Cevizlik köyünde açılması planlanan ve 16 milyon tona yakın taşın alınacağı bazalt ocağı projesi tepkilere yol açtı. Yeşil vadinin doğal güzelliğinin yok olacağını, köylerinin ellerinden gideceğini savunan yöre halkı, 'yatırıma değil, yanlış yer seçilen taş ocağına karşıyız' mesajı ile bir hafta önce nöbete başladı. Köylerinde çay ve bal üretimi yaptıklarını anlatan bölge halkı, İyidere'de deniz doldurularak yapılacak lojistik liman projesi için planlanan taş ocağının daha yakın, daha az maliyetli ve doğaya zarar vermeyecek başka bir alanda açılmasını istiyor.

MÜDAHALE GELDİ, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Taş ocağı için önceki gün vadiye getirilen iş makineleri bölgede tansiyonu yükseltti. Jandarmalar eşliğinde alana sokulmak istenen iş makinelerinin önünü kesmeye çalışanlara askerler müdahale etti. Uzaklaştırılan grup önceki gece orman içi yollardan getirdikleri arı kovanlarını yola yerleştirdi. Yöre halkı jandarma eşliğinde alana sokulmak istenen iş makinelerinin önünü arı kovanları yerleştirerek kesti. Arı sokması tehlikesi nedeniyle gün içerisinde müdahale edemeyen ekipler dün akşam saatlerinde kovanları kaldırdı. Grubu dağılmaları yönünde uyaran jandarma ekipleri biber gazı ile müdahale etti, gerginlik yaşandı. Biber gazından etkilenen kadınlar fenalık geçirdi. Jandarma ekipleri, direnen 8 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmada ifadeleri alınan 8 kişi ardından serbest bırakıldı.

ÇALIŞMA BAŞLADI, HALK YENİDEN DURDURDU

Bölgede bu sabah iş makineleri eşliğinde çalışma başlatıldı. Orman içi yol açan iş makinesinin çevresinde jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Köyün girişinde çadır kuran bölge halkı alana yaklaştırılmadı. Ancak bir grup yöre halkı, orman içi patika yollardan gelerek iş makinesinin önünü çıktı. Çalışmayı durduran operatör iş makinesi ile geri çekildi. Jandarma ile yöre halkının alanda gergin bekleyişi sürüyor.

'NEYİ NEYE FEDA EDİYORUZ?

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de alana gelerek halkla görüştü. Başkan Karagöz, 'Sonuçta yatırım olacak ama neyi neye feda ettiğimizin de hesabı yapılması lazım. Bu vadiyi gören herkes, yazık oluyor taş ocaklarıyla diyor. Geri dönüşümsüz bir tahribata sebep oluyor. 4 köy ve 2 mahallemiz buradan zaman içerisinde etkilenecektir. Dinamitler patlatılacak toz olacak, burada ne arıdan, ne çaydan bahsedilebilir. Lojistik limanı istiyoruz, ihtiyacımız var. Ama neyi neye feda ediyoruz bakmamız gerekiyor. Alternatifleri ve çözümleri illaki vardır. Bu vadiye daha az zarar verecek, tahribat yapacak yerlerden taş alınabilir' dedi.

'LİMAN YAPILSIN AMA TAŞ ALINACAK BAŞKA YER YOK MU'

Hamide Karadeniz de Sabah geldik iş makinesi çalışıyordu. Orman içerisinden derelerden geçerek ağrılı dizimle buraya kadar geldim. Çayımız, suyumuz, ormanımız için müdahale ediyoruz? dedi.

Emine Tuncer ise '5 gündür buradayız, ormanların içerisinden iş makinesinin olduğu alana geliyoruz. Aşağıdan girişimiz izin vermeyince bizde ormanlık alanda geldik. Ormanın içini zaten çok iyi biliyoruz, buralar bizim yerlerimiz. Bizi kolay kolay yıldıramazlar. Adamlarımız önümüzde biz arkalarında buraya geldik. Şimdi adamlarımız arkamızda, biz önde bu mücadeleyi bırakmayacağız. Biz Rize'ye iş yapılsın istiyoruz. Belki bizim çocuklarımız da iş bulur. Limana asla karşı değiliz. Ama taş alınacak başka yer yok mu' diye konuştu.

RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR
RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR
RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR
RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR
RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR
RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR
RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR
RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR
RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR
RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR
RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR
RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR
RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR
RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR
RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR

Jandarma, İkizdere, Liman, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE'DE TAŞ OCAĞI GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR - Son Dakika


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