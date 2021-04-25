RİZE'DE TAŞ OCAĞI KARŞITLARI, ARI KOVANLARI İLE YOLU KESTİ - Son Dakika

RİZE'DE TAŞ OCAĞI KARŞITLARI, ARI KOVANLARI İLE YOLU KESTİ
25.04.2021 18:39
Rize'de, Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde, taş ocağı açılacak alanda halkın yerleştirdiği arı kovanları kaldırıldı.
Rize'de, Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde, taş ocağı açılacak alanda halkın yerleştirdiği arı kovanları kaldırıldı. Jandarma, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Alanda bekleyişlerini sürdüren grup ise iş makinelerinin çalışmaya başlaması ile tepkilerini gösterdi. Jandarma ekipleri biber gazı ile gruba müdahale etti. Müdahale sırasında jandarma ile bölge halkı arasında gerginlik yaşandı. Biber gazından etkilenen kadınlar fenalık geçirdi. Jandarma ekipleri, direnen 8 kişiyi gözaltına aldı.
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