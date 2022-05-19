Rize'de taş yüklü kamyon taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde tünel çıkışında yol kenarında arızalanan taş yüklü kamyona farklı bir taş kamyonunun çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Kemer Köyünde bulunan tünelin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 ABR 168 plakalı taş kamyonun arızalanması sonucu sağa çeken şoför, aracının dörtlülerini yaktıktan sonra aracından inip yaşanılabilecek kazaları önlemek amacıyla telefonunun flaşı ile diğer araçları uyarmaya çalıştı. Aynı şantiye çalışan 53 ABP 811 plakalı aracın şoförü Nusret Göral, bu uyarıyı görmeyince taş yüklü kamyonun arkasına çarptı. Meydana gelen kazada olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartırken, yaralı Nusret Göral daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE