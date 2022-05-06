Rize'de taşınmaz kültür varlıklarına yardım başvuruları başladı - Son Dakika
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Rize'de taşınmaz kültür varlıklarına yardım başvuruları başladı

06.05.2022 13:58
Rize'de taşınmaz kültür varlıklarına yardım başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için 2023 yılı ayni, nakdi ve teknik yardım başvuruları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için 2023 yılı ayni, nakdi ve teknik yardım başvuruları başladı.

Rize Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılında yardımdan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin proje yardımları için en geç 14 Eylül, proje uygulama yardımları için 30 Aralık, toplu yardımlar için de 30 Aralık 2022 tarihine kadar istenen belgelerle birlikte başvurmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"İlimizin yöresel mimari özelliklerini taşıyan ahşap ve kesme taş konaklar, dolgu taş evler korunarak gelecek kuşaklara aktarılmakta, hem kültürel hem de turizm açısından şehrimize değer katmaktadır. İlimizde tescilli taşınmaz kültür varlıklarının 437 tanesi konuttur. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında ilimizde 2006-2021 yılları arasında 81 proje yardımı ve 58 uygulama yardımı yapılmıştır.

Bu kapsamda, 2023 yılında proje ve uygulama yardım talebinde bulunacak olan taşınmaz sahipleri başvurularını son başvuru tarihine kadar Müdürlüğümüze yapabilirler."

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Turizm, Aralık, Eylül, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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