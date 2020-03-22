Rize'de taşıyıcı kolanları zarar gören 10 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rize'de taşıyıcı kolanları zarar gören 10 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika

Rize'de taşıyıcı kolanları zarar gören 10 katlı bina tahliye edildi

23 dakika önce

Rize'de taşıyıcı kolanları zarar gören 10 katlı bina tahliye edildi Rize'de 10 katlı apartmanın taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar yüzünden bina tahliye edildi.

Rize'de taşıyıcı kolanları zarar gören 10 katlı bina tahliye edildi

RİZE - Rize'de 10 katlı apartmanın taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar yüzünden bina tahliye edildi.

Olay Merkez'e bağlı Camiönü mahallesinde bulunan Çay Apartmanda meydana geldi. Bina sakinlerinin akşam saatlerinde saatlerinde kolonlardan gelen sesleri farketmeleri üzerine durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Rize Belediyesi ve Rize Valiliğine bağlı teknik ekiplerin yapmış oldukları incelemelerde binanın 4 taşıyıcı kolonunda hasar tespit etmesi üzerine 44 daire, 10 ticari işletmenin bulunduğu binayı tahliye ederken, bina emniyet güçleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Evlerini acil olarak boşaltmak zorunda kalan bina sakinlerinden bir kısmı akrabalarına giderken bir kısmı ise öğretmen evine yerleştirildi.

Rize'de taşıyıcı kolanları zarar gören 10 katlı bina tahliye edildi

Rize, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:53 Kaynak: İHA

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