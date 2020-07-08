Rize'de tıbbi onkoloji uzmanı göreve başladı - Son Dakika

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, Sağlık Bakanlığınca Rize'ye görevlendirilen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Arif Hakan Önder'in görevine başladığını bildirdi.



Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, kısa süre önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Onkoloji Merkezinde görev yapan iki hekimden birisinin ailevi nedenlerinden dolayı Rize'den ayrıldığını belirtti.

Doktor takviyesinin zaruri hale geldiğini vurgulayan Tepe, şöyle devam etti:

"Tek hekimle hizmet veren birimde haliyle yoğunluk oluşmuş ve vatandaşlarımız hekime ulaşmada sorunlar yaşamaya başlamıştır. Bu problemi gidermek için son derece önemli olan bu branşta Bakanlığımızdan atama yapılıncaya kadar görevlendirme yapılması istenilmiş, ancak ülke genelinde mevcut uzmanlık alanında kamuda görev yapan hekim azlığı sebebiyle görevlendirmede de zorluk yaşanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Arif Hakan Önder ilimize gelerek, görev yapmayı kabul etmiştir."

Tüm hasta grupları içeresinde ilgiye, özveriye hatta morale en çok ihtiyaç duyan grubun kanser hastaları olduğuna değinen Tepe, "Tıbbi tedavi süreçlerinde sorun yaşamamaları adına gerekli her tür çabayı gösteriyoruz ve göstermek zorundayız. Bu itibarla kısa süreçte dahi olsa hekim eksikliğinden dolayı doktora ulaşmakta, tedavisini almakta zorluk yaşayan tüm kanser hasta ve yakınlarımızdan tekrar özür diliyor ve yürekten geçmiş olsun diliyoruz." ifadesini kullandı.