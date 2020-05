Rize'de tıraş olanlar bugünden itibaren isim isim kayıt altına alınıyor - Son Dakika

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de berberler, kuaförler ve güzellik salonları, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile belirlenen kurallar çerçevesinde bugün açıldı.

21 Mart'tan bu yana faaliyetleri geçici olarak durdurulan berber ve kuaförler, bugünden itibaren tekrar faaliyete başlarken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sosyal mesafe kurallarına uyularak açılan berberlerin önlerinde müşteriler sıra beklemeye başladı. Pazar günü itibariyle dezenfekte ve strerilizasyon çalışmaları son bulan berberler ve kuaförler kural gereği yüzde 50 doluluk ile çalışıyor. Ayrıca Rize Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri esnaf odası tarafından alınan kararla Rize İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürütülecek. Çalışmaya göre berbere veya kuaföre gelen her vatandaş isim, telefon numarası ve adresi alınmak üzere kaydedilecek. Böylelikle olası bir olumsuzlukla karşı karşıya kalındığında vatandaşlarla kolaylıkla ulaşılabilinecek.

Konuyla ilgili bilgiler veren Rize Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Gündoğan, her hafta düzenli şekilde dezenfekte çalışmalarının yapılacağını dile getirerek "Her hafta dezenfekte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Onun haricinde her müşteri sonrası temas edilen noktaların temizliği iş yeri sahipleri tarafından dezenfekte işlemi yapılacak. Belirlenen çalışma saatleri sabah 10 akşam 9 olsa da Rize'de iftar saati daha erken olduğu için iftardan sonra açtırmama kararı aldık. İftar sonrası vatandaşlarımızın dışarı çıkma ihtiyacı duymaması yoğunluk oluşmaması adına sağlığımız için iftar sonrası açmama kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Sağlık Müdürlüğü ile ortak yürüttükleri çalışmayla her gelen müşteriyi kayıt altına alacaklarını dile getiren Gündoğan "İl Pandemi Kuruluyla karar aldık. Her müşterinin çizelgesini tutuyoruz. Kaçta geldi, adı soyadı, telefonu ve kim tarafından tıraş edildi. Eğer o salonlara gelmiş olan bir hasta vaka oluşursa o kuaförden o çizelgeler alınacak kimlerle teması olduğu, ondan sonra kimlerin geldiği bulunup bu kişilerinde testleri olacak. Amacımız hastalık olursa o insanlara kısa sürede ulaşabilmek" ifadelerini kullandı.

Rize'de berberlik yapan Hakkı Yazıcı taleplerin çok olduğunu ve 1 hafta boyunca boş saatlerinin olmadığını dile getirerek "Kaç gündür herkes arıyordu zaten, 'ne zaman açıyorsun?' diye. Müşteri bekleme koltuklarını kaldırdı, içeride beklemek kesinlikle yasak. 1 hafta boyunca full doluyuz. Yaptığımız traşlarda müşterilerin ad-soyad ve telefon numaralarını alıyoruz. Eğer sonrasında olumsuz bir durumla karşılaşılırsa nerede tıraş olduğu bakılarak önlem alınıyor. Bu isimleri biz hemen Sağlık İl Müdürlüğü'ne gönderiyoruz zaten" ifadelerini kullandı.

(İHA)