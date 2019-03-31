Son Dakika Haberleri: Rize'de Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde Ak Parti,...

Rize'de Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde Ak Parti,...

1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Rize'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Çamlıhemşin - Osman Haşimoğlu - AK PartiGüneysu - Rıfat Özer - AK PartiHemşin - Halim Kazim Bekar - AK Partiİkizdere - Hakan Karagöz - MHPİyidere - Saffet Mete - AK Parti.

Rize'de Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde Ak Parti,..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Rize'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Çamlıhemşin - Osman Haşimoğlu - AK Parti

Güneysu - Rıfat Özer - AK Parti

Hemşin - Halim Kazim Bekar - AK Parti

İkizdere - Hakan Karagöz - MHP

İyidere - Saffet Mete - AK Parti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:45 Kaynak: AA

Osman Haşimoğlu, Çamlıhemşin, AK Parti, Rize, Güncel
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