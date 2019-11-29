Son Dakika Haberleri: Rize'de toplantıda trafik ele alındı
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Rize'de toplantıda trafik ele alındı

7 saat önce

Rize Belediye Başkanlığında şehir merkezindeki araç trafiğine akıcılık kazandırmak ve şehir geçişlerinde yapılacak düzenlemelerin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Rize'de toplantıda trafik ele alındı, System.String[]

Rize Belediye Başkanlığında şehir merkezindeki araç trafiğine akıcılık kazandırmak ve şehir geçişlerinde yapılacak düzenlemelerin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.


Rize Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Kemal Çeber'in yanı sıra Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Trabzon 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve diğer yetkililer katıldı. Halihazırda ulaşım alanında Rize'de yapılan ve yapımına devam edilen projelerin değerlendirildiği ve araç trafiğine daha bir akıcılık kazandırmak için ve şehir geçişlerinde yapılacak düzenlemelerin görüşüldüğü toplantıya ilişkin yapılan ortak değerlendirmede, bilhassa son dönemde Rize'nin bütün dinamiklerinin büyük uyum içinde ile en iyi hizmetin kazandırılmasının gayreti içinde oldukları belirtildi. Karayolları geçişlerine ilişkin yapılan toplantı ile de Rizelilere en iyi hizmetin sunulmasının hedeflendiği ifade edildi. - RİZE

Milletvekili, Rahmi Metin, Trabzon, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:09 Kaynak: İHA
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