Rize'de toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım değil inşa belediyeciliğiyle tanıştıracağız." dedi.

Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan tesislerin açılışı için Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Konakları önünde düzenlenen törende vatandaşlara hitap etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994'te, karşılarında devasa sorunları ve borç yükünü bulduklarını ifade eden Erdoğan, sorunları çözdüklerini, borçları ödediklerini belirtti. Erdoğan, açtıkları yolda ilerleyen diğer belediye başkanları sayesinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçe ve operasyonel güç bakımından önemli kurumlardan biri haline geldiğine işaret etti.

Her bir belediyenin, akıllı ve çalışkan başkanla önünde aşamayacağı hiçbir engel olmadığına inandığını bildiren Erdoğan, acizlik işareti olan şikayetin zayıfların işi olduğunu vurguladı. Erdoğan, önemli olanın mevcut şartlarda ne yapılabildiği, şehrin nasıl ileriye taşınabildiği olduğunu, bu yapılmadığında da milletin emanetinin hakkının verilmediğini söyledi.

"Biz milletimizi bu beceriksizlerin insafına bırakacak değiliz." diyen Erdoğan, bakanlıkların, diğer kurumların kendi görev alanlarına giren konularda öncelik sırasına göre her türlü çalışmayı yaptığını, yapmayı da sürdüreceğini belirtti.

"İzmir Körfezi'nin hali Haliç'in eski haline benziyor"

Erdoğan, pek çok CHP'li belediyenin sorumluluk alanındaki içme suyu, artıma, raylı sistem, tünel ve diğer önemli altyapı projelerini görevleri olmadığı halde bakanların gerçekleştirdiğini aktararak şöyle devam etti:

"Eğer böyle yapmasaydık, ülkemizin en batısından en doğusuna kadar pek çok şehrinde sular akmıyor, trafik yürümüyor, altyapı çalışmıyor olacaktı, İşte İzmir Körfezi'nin hali aynen Haliç'in eski haline benziyor. Milletimizin bunların gerçek yüzünü, beceriksizliğini, açgözlülüğünü, yağmacılığını gördükçe, taşlar yerine oturmaya başlayacaktır. Bunlar hiçbir zaman yapmak için gelmemiştir, hep yıkmanın peşinde koşmuştur. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı seçim kampanyasında açıkça yıkmak için geldiğini söylemiş, milletimizden de ağzının payını almıştır."

Belediyeciliğin, yöneticiliğin, öncekinden daha iyisini yapmak, eksikleri tamamlamak, şehri daha ileriye taşımak anlamına geldiğinin altını çizen Erdoğan, "İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım değil inşa belediyeciliğiyle tanıştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayan, milleti değil teröristleri kucaklayan belediye başkanları olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin ve milletin tek bir kuruşunun terör örgütlerine peşkeş çekilmesine göz yummayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını, il valililerinin belediye başkanvekili olarak atanmalarını anımsatarak, bunun millete karşı sorumluluğun gereği olduğuna dikkati çekti.

"Herkes Türkiye'nin haklı olduğunu biliyor"

Hiçbir devletin, belediyelerin terör örgütlerine teslim edilmesine izin vermeyeceğine işaret eden Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye bu operasyonları, evrensel hukuk kurallarına, uluslararası kabullere ve uygulamalara göre yapmıştır. Nitekim, tamamen içi boş, ülkemize karşı husumet kokan birtakım açıklamaları bir kenara bırakacak olursanız, atılan adıma ciddiye alınacak hiçbir tepki de gelmemiştir. Çünkü herkes bu konuda Türkiye'nin haklı olduğunu biliyor. Önümüzdeki dönemde de aynı hassasiyetle takibimizi, gerektiğinde irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Teröre kim prim verirse karşısında bizi bulacaktır. Belediyeleri milletimize ve şehirlerimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes aynı akıbete uğramaya mahkumdur."

Erdoğan, gündemlerinde Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, 2053, 2071 vizyonunun hayata geçirilmesi için güçlü ve müreffeh bir ülke bırakmak, Türkiye'yi çevresini saran ateş çemberinden çıkartmak olduğunu dile getirdi.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, bir, iri, diri, kardeş, hep birlikte Türkiye olunacağını, bunun için 17 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek 4-5 yılda yapacaklarının Türkiye'nin yarım yüzyılının belirleyicisi olacağını bildirdi.

Her alanda Türkiye'yi daha ileriye taşımak için mücadeleyi kesintisiz sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, bu kutlu yolda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"Birliğimizi, beraberliğimizi korursak kimse bizi yıkamaz." diyen Erdoğan, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe yönelik tehditler, saldırılar, tuzaklar karşısında her zamankinden daha uyanık olunması gerektiğini bildirdi.

Erdoğan, Türkiye'ye ve millete hizmet yolunda geçen 40 yılın en büyük referansları olduğunu dile getirdi.

"Elbette hatalarımız olabilir ama eksiğimiz olmaz, asla kasıtlı yanlışımız, tembelliğimiz, hele hele ihanetimiz olmadı, olmayacaktır." ifadesini kullanan Erdoğan, Rize'de açılışı yapılacak eserlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yaklaşık 20 bin öğrencisiyle, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin de Türkiye'de sayılı üniversiteler arasında yerini alacağını söyleyen Erdoğan, alanda bulunanlara teşekkür etti.

Notlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da katıldığı törende, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman da birer konuşma yaptı.

Törende, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı Nusret Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Konaklarına katkı sağlayan iş adamları Mehmet Cengiz, Abdulkadir Kart, Mehmet Nazif Günal, Cemil Kazancı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz'a plaket verdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle kurdele keserek, Rize'de yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yaptı. Bu arada kürsünün önüne gelen bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a köstekli saat hediye etti.

(Bitti)