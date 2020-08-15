Rize'de toplu açılış töreni - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütün dünya durağanlaşmış, ne yapacağını bilemez, yönünü şaşırmış hale gelmiş ve kendi vaaz ettiği değerlerinden uzaklaşmış da olsa Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21. yüzyılı bir "fırsat yüzyılı" olarak değerlendirdiğini belirtti.

Soylu, Rize Valiliği önündeki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, açılışların ülkeye, millete, Rize'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde büyük ve tarihi değişimlere, dönüşümlere imza attığını vurgulayan Soylu, "Bütün dünya durağanlaşmış, ne yapacağını bilemez, yönünü şaşırmış hale gelmiş ve kendi vaaz ettiği değerlerinden uzaklaşmış olsa da Türkiye, liderliğinizde 21. yüzyılı bir fırsat yüzyılı olarak değerlendirmektedir." dedi.

Soylu, bu çerçevede İçişleri Bakanlığı olarak, terörle mücadeleden asayişe, nüfus hizmetlerinden göç yönetimine, AFAD acil durumlar yönetiminden şehirlerin güvenliğine, uyuşturucudan trafiğe kadar birçok süreçte Erdoğan'ın oluşturduğu iklime ayak uydurmaya çalıştıklarını anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Normal gündelik hayatında devletine işi düşen vatandaşımıza hizmetkar olma ve onu koşulsuz memnun etme anlayışı, bürokrasi ile vatandaşımızı karşı karşıya bırakmama anlayışı ve inancımızın bize öğrettiği, 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.', 'Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.' düsturuyla hareket etmekteyiz. Bugün açılışını yapacağımız tesislerden 112 Acil Çağrı merkezleri, sizin sürekli talimatınızı verdiğiniz, hem kendi ürettiğimiz yazılım altyapısıyla hem donanım açısından dünyaya örnektir. Birçok uluslararası ödül almıştır. AFAD, Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, hükümet konaklarımız ve hakikaten yaptığımız her mesele, milli ve geleneksel ruhumuza yönelik olarak tasarlanmaktadır."

Özellikle AFAD'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde bugün bir dünya markası olduğuna dikkati çeken Soylu, "Her geçen gün çok daha güçlenmeye, küresel itibarı artmaya devam etmektedir. Zatı devletlerinizin talimatıyla geçen gün AFAD'ımız Lübnan'a gitti. Başkan Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımızın döndükten sonra anlattıklarıyla, hakikaten oluşturduğunuz bu markanın dünyaya nasıl katkı koyduğu bir kez daha orada görülmüştür." diye konuştu.

Soylu, 17 Ağustos haftasını Erdoğan'ın talimatıyla Depremlere Hazırlık Haftası olarak nitelendirdiklerini, bu kapsamda pazartesi günü İstanbul'da Afet Merkezinin açılışını gerçekleştireceklerini belirtti.

"112 yazılımımız, alanında dünyada birçok ödülün sahibi oldu"

Bakan Soylu, 112 yazılımının, alanında dünyada birçok ödülün sahibi olduğuna dikkati çekerek, özellikle salgın döneminde 112 altyapısının ürettiği diğer yardımcı yazılımlarla, seyahat izin belgesinden 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek organizasyonuyla giderilmesine kadar pek çok noktada 24 saat hizmet verildiğini kaydetti.

Bölgede çay toplamaya gelen vatandaşların da izin belgelerini e-devlet üzerinden aldığını söyleyen Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, talimat verdiniz, Rizeli hemşehrileriniz buraya çay toplamaya geldi. Kaymakamlığa gitmediler, Valiliğe gitmediler, sadece e-devlet üzerinden 112'nin oluşturduğu yazılımla, kendilerine getirilen kısıtlarla birlikte izinlerini aldılar ve yolda herhangi bir sorgulamayla da karşı karşıya kalmadan Rize'ye, Trabzon'a ve çay bölgelerine, Artvin'e kadar geldiler. ve bu netice sistemin titizlikle hazırlandığının göstergesidir.

Hedefimiz, önümüzdeki haziranda 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık 177 Orman, 122 AFAD, 110 İtfaiye gibi tüm acil durum numaralarının aynen dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi tek bir numarayla çevrilmesiyle ulaşmaktır 112'ye. Yani vatandaşımız Türkiye'nin her yerinden 112'yi arayacak ve diğer numaralarla birlikte 'Acaba hangisi hangi numaraydı?' kafasını karıştırmadan bir noktaya ulaşacak. Bu noktada dünyanın birçok ülkesinden de ileride olduğumuzu, hedefimizin de etrafımızdaki coğrafyaya bunu ihraç etmek olduğunu bir kez daha huzurlarınızda arz ediyorum."

"Taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da açılış vesilesiyle bir arada olmaktan duyduğu heyecan ve mutluluğu dile getirdi.

Her alanda olduğu gibi, ülkenin zirveye yürüyüşünde hem gençlik hem spor yatırımlarının 19 yılda çok büyük mesafe katettiğine dikkati çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Rize'de açılışını gerçekleştireceğimiz yurtlarımızla, spor salonlarımızla, havuzlarımızla, gençlik merkezlerimizle, 40'a yakın semt sahasıyla hem gençlerimizin hem sporcularımızın her zaman yanında olduğumuzu icraatlarımızla ortaya koymaya devam ediyoruz. Bu vesileyle tıpkı bugüne kadar olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanım, sizin öncülüğünüzde, sizin vizyonunuzla bu ülkenin her alanda olan iddiasını hem sporuyla hem gençleriyle çok daha yukarılara taşıma adına üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğimizi belirtiyorum."

Kasapoğlu, yatırımların kent, Rizeli gençler, sporcular ve vatandaşlar için hayırlar getirmesini temenni ettiğini belirtti.