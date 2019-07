Rize'de toplu balık ölümleri

RİZE'nin organik tarım havzası ilan edilen Hemşin ilçesindeki derede sazan ve alabalıklar kıyıya vurdu. Toplu balık ölümleriyle ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.Organik Tarım Havzası Hemşin ilçesinde, Hemşin Deresi boyunca ölü sazan ve alabalıklar kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Derede incelemelerde bulunan ekipler, ölümlerin nedeni belirlemek için balıklardan ve sudan numune aldı.Balık ölümleri nedeniyle tedirgin olduklarını belirten yöre sakinlerinden Tuğba Yazıcı, "Derede ölen balıkları gördük. Bu durumu hemen yetkililere ilettik. Ölümlerin nereden kaynakladığını merak ediyoruz. Daha önce bu tür olaylar yaşanmıyordu. İki gün önce balık ölümleri yaşandı. Bunun araştırılıp sebep olan kişilerin bulunmasını istiyoruz" dedi.Aytek Yazıcı da, "Balık geçit noktalarında duvarlar yapıldı. Derelerde yapılan çalışmalar balıkları öldürüyor. Organik bir vadideyiz, ama her türlü çalışma bölgemizde var. Bu vadiyi gençler olarak biz korumak istiyoruz. Bize destek olsunlar, başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.BELEDİYE BAŞKANI: SONUÇLARI BİZ DE ÇOK MERAK EDİYORUZHemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar ise Hemşin Deresi'nde balıkların öldüğünü fark edince çok üzüldüklerini belirterek, "Her yıl bu dereye ortalama 10 ile 20 bin arasında alabalık bırakıyoruz. Bu bölgede alabalığın canlanması için mücadele ediyoruz. Derede balık ölümleri yaşandı. Sebebini şu an biz de bilmiyoruz. Numune sonuçları önümüzdeki hafta çıkacak. Sonuçları biz de çok merak ediyoruz. DSİ'nin yaklaşık 4 yıldır derede çalışmaları var, çay fabrikamız 10 yıldır orada hizmet veriyor, onlardan olsa daha önce olurdu. Su numuneleri temiz çıktı. Ama balıkların numunelerinden ne çıkacak onu göreceğiz" diye konuştu.

