Rize'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Rize'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

7 saat önce

Rize'de, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları, minibüsler, taksiler ve halk otobüsleri dezenfekte edildi.

Rize'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi, System.String[]

Rize'de, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları, minibüsler, taksiler ve halk otobüsleri dezenfekte edildi.


Rize Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında şehirde periyodik olarak dezenfekte çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Vatandaşların kullanım alanlarına yönelik 95 derece sıcak ve köpüklü suyla yıkamaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, şehir içi ve ilçelere hizmet veren toplu taşıma araçlarının özel sıvıyla yıkanarak vatandaşların temas sağladığı bölgeleri dezenfekte çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, gün boyu devam eden çalışmalar kapsamında halk otobüsleri ve şehir içi dolmuşlarının, virüs tehdidine karşı korunaklı ve vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri hale getirildiği vurgulanarak, bu ve benzeri çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi İkinci el oto pazarında alıcı da satıcı da fiyatlardan yakınıyor Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham

Son Dakika Haberleri
19:51 Beşiktaş maçından kareler
19:50 Mersin Valiliği yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlattı
19:50 İstanköy Adası'ndan feribotla Bodrum'a getirilen yolcular sağlık kontrolünden geçirildi
19:50 Mersin Valiliği, bir kadının hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlattı Açıklaması
19:45 ÇANAKKALE Bozcaada'da teknesiyle denize açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 19:54:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]