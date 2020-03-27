Rize'de toplu taşımaya kısıtlama, caddelere ve sokaklara park yasağı getirildi - Son Dakika

Rize'de Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerine park yasağı, köy ve ilçe toplu taşıma araçlarına ise kısıtlama getiriliyor.



Rize'nin Kendirli Beldesi ve 4 köyde karantina uygulamasının başlamasının ardından Rize merkez Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesinde park yasağı getirilirken, ilçe ve köylerden yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına ise kısıtlama getirileceği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre 28 Mart Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren Rize'deki Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinde istisnasız park yasağı uygulanmaya başlanacak ve ikinci bir duyuruya kadar tüm araçların parklanmalarının yasaklanacağı öğrenildi.



Ayrıca ilçelerden ve köylerden il merkezine gelen toplu taşıma araçları ile kooperatif ve her türlü toplu taşıma araç sirkülasyonunun azaltılması için Rize Belediyesi ve ilçe Kaymakamlıklarının gerekli tedbirleri alması istendi. - RİZE