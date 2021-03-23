Rize'de toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi - Son Dakika

Rize'de toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi

Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvalık köyünde bir hafta önce iki katlı evin alt kısmında toprak kayması meydana geldi. Köyde inceleme yapan AFAD ekipleri, heyelan riski taşıyan 3 ev için tahliye kararı verdi. AFAD İl Müdürü Şakir Kurk, AA muhabirine, toprak kayması dolayısıyla söz konusu evleri boşalttıklarını belirterek, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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