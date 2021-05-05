Rize'de 'Torbacı' operasyonu - Son Dakika

Rize gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Rize'de uyuşturucu madde nakil eden, pazarlayan, kullanan şahıs ve grupların deşifresi için yapılan çalışmalarda 2 ayrı adreste operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda 17 adet satışa hazır vaziyette 242,29 gram Bonzai maddesi, 2 parça yine satışa hazır halde 1,44 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda aynı zamanda uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen 2 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatının yanı sıra 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 24 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti (TCK-188) suçundan' yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü çıkarıldığı hmekemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - RİZE