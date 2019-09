Rize'de Torbalı rüzgarı

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Karaahmetoğlu Torbalı'nın gelişimin Türkiye'ye örnek olduğunu söyleyip "Torbalı'nın Ticaret Odası Başkanı Olgun camiamızın en faal başkanları arasında" dedi.

TORBALI Ticaret Odası'nın (TTO) Karadeniz'e düzenlediği gezinin Trabzon'dan sonraki durağı Rize oldu. 30 kişilik işinsanı heyeti Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclis toplantı gerçekleştirdi. Torbalı heyetini Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karaahmetoğlu, Meclis Başkanı Şükrü Cevahir ve 1992-2009 yılları arasında Torbalı Ticaret Odası Başkanlığı yapan M. Muzaffer Sekban karşıladı. Torbalı'nın eski Ticaret Odası Başkanı Muzaffer Sekban'ın odaya yaptığı hizmetlere değinerek konuşmasına başlayan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun "Muzaffer başkanımızın bize bıraktığı en büyük miras dürüstlük olmuştur" dedi. Torbalı'nın ticari potansiyelini anlatmak için yurdun dört bir yanında tanıtım atağına geçtiklerini ifade eden Olgun "Bir taraftan dış ticareti artırmak için çabalıyoruz. İçerde de Torbalı'nın yatırım cazibesini anlatıp yatırım çekmeye çalışıyoruz. Ülkemizin daha fazla ticarete ihtiyacı olduğu bu dönemde, biz ticaret insanları olarak bu ticaret hacminin artması için elimizden gelen her şeyi ortaya koymalıyız." dedi.

OLGUN EN FAAL BAŞKANLAR ARASINDA

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şükrü Cevahir ve TTO Meclis Başkanı Erkan Aksoy'un konuşma yaptığı toplantıda her iki kentin işadamları tanışma imkanı buldu.Aynı zamanda Türkiye Odalarve Borsalar Birliği yönetim kurulu üyesi olan Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karaahmetoğlu "Camiamızın en faal oda başkanları arasında Torbalı'nın Ticaret Odası Başkanı yer alıyor.Bu anlamda Torbalı'nın iş alemi oldukça şanslı. Torbalı'nın Türkiye ekonomisi arasında müstesna bir yeri var. İzmir'in en çok gelişen ilçesi" dedi. Rize'nin son yıllarda yaşadığı turizm atağına vurgu yapan Karaahmetoğlu "Biz daha çok turizm üzerine yoğunlaştık. O yüzden yeşil ve maviyi korumaya özen gösteriyoruz. Endüstriyel gelişimden ziyade turum ve tarım oldukça önemli. Bu sene 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptık. Her yıl 12 artış yaşıyoruz.

BU ZİYARET MODEL OLSUN

Toplantıda konuşan Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karaahmetoğlu, TTO'nun ziyareti dolasıyla oldukça mutlu olduğunu ifade ederek, odalar arasında sağlanacak iş birlikleri ve karşılıklı ziyaretlerin yeni ticaret kanalları oluşturarak pazar çeşitliliğinin ve ekonomik gelirleri arttıracağına dikkat çekti. Konuşmasında ticaret insanlarının toplumda çok önemli görevlerinin olduğunu ifade ederek devam eden Karaahmetoğlu, "Odanızın yapmış olduğu bu ziyaret işinsanlarının kaynaşmasında ve yeni ticari işbirliklerine yol açması noktasında çok önemlidir. İnanıyorum ki Torbalılı ve Rizeli işinsanlarının bir araya gelmesiyle oluşacak sinerji, topluma da yansıyıp, toplumsal barışa katkı sunacaktır. Biz bu ziyaretin model alınıp Ege ve Karadeniz arasında bir köprü kurulmasını istiyoruz" dedi.

Torbalı Ticaret Odası heyeti kentte son olarak, Sürmene Bıçak Pazarı, Çay Fabrikası ve Uzungöl'ü ziyaret etti. Torbalı Ticaret Odası heyeti Rize Ticaret Borsası'nı ziyaret edip geziyi sonlandırdı.