Rize'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
1 saat önce
Rize'nin Pazar ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Rize
'nin Pazar ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu
Kirazlık Mahallesi ÇAYKUR Çay
Fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Ali Yeğen'in kullandığı 53 AB
551 plakalı araç, Kirazlık Mahallesinden Pazar ilçe merkezine seyir halindeyken karşı yönden gelen T.A. idaresindeki 61 FL 946 plakalı minibüsle Pazar Çay Fabrikası mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de ağır yaralı olarak ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. 23 yaşındaki Dursun Ali Yeğen, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı T.A. (50) ise Rize Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:26 Kaynak: İHA
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