Rize'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
41 dakika önce
Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Rize
'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Dursun Ali Yeğen'in yönetimindeki 53 AB
551 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu
Kirazlık Mahallesi ÇAYKUR Çay
Fabrikası önünde karşı yönden gelen Tufan A. idaresindeki 61 FL 946 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücüler ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yeğen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tufan A. (50) ise Rize Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:49 Kaynak: AA
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