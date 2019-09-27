Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Rize'de park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:07 Kaynak: İHA
Rize'de park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Gündoğdu Mahallesi Bozukkale mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Çoban (39) yönetimindeki kamyonet, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, Ufuk Topsakal (31) ise hayatını kaybetti. - RİZE
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