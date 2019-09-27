Son Dakika Haberleri: Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Rize'de park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Rize'de park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Kaza, Gündoğdu Mahallesi Bozukkale mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Çoban (39) yönetimindeki kamyonet, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, Ufuk Topsakal (31) ise hayatını kaybetti. - RİZE

Gündoğdu, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:07 Kaynak: İHA
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