Rize'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
3 saat önce
Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Rize
'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güneysu
ilçesinde Tahir Peçe idaresindeki 53 DA 285 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki 34 UV 4436 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada tırın altına giren aracın sürücüsü Tahir Peçe ağır yaralandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Peçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:42 Kaynak: AA
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