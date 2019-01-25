Son Dakika Haberleri: Rize'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Rize'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

3 saat önce

Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Rize'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneysu ilçesinde Tahir Peçe idaresindeki 53 DA 285 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki 34 UV 4436 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada tırın altına giren aracın sürücüsü Tahir Peçe ağır yaralandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Peçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Güneysu, Rize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da Görüp Ekmeye Başladığı Meyvenin Kilosunu 10 TL'den Satıyor Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:52:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]