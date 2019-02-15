Rize'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
42 dakika önce
Rize'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Rize
'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamza D. (20) yönetimindeki 53 AB
693 otomobil, Karadeniz Sahil Yolu
liman mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan Hamza D, 112 Acil Servis
ekibince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:47 Kaynak: AA
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