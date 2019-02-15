Son Dakika Haberleri: Rize'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Rize'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

42 dakika önce

Rize'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Rize'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Rize'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamza D. (20) yönetimindeki 53 AB 693 otomobil, Karadeniz Sahil Yolu liman mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan Hamza D, 112 Acil Servis ekibince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:47 Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Avrupa Birliği, Rize, Güncel
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