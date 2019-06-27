Son Dakika Haberleri: Rize'de trafik kazası: 11 yaralı
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Rize'de trafik kazası: 11 yaralı

1 saat önce

Rize'de bariyerlere çarparak devrilen minibüste bulunan biri bebek, 11 kişi yaralandı.

Rize'de trafik kazası: 11 yaralı, System.String[]
Rize'de bariyerlere çarparak devrilen minibüste bulunan biri bebek, 11 kişi yaralandı.
Çayeli'nden Rize istikametine seyreden Mustafa Çamyar yönetimindeki 52 DA 749 plakalı minibüs, Gündoğdu Mahallesi Karadeniz Sahil yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan S.Ç, G.Ç, S.Ç, O.E, K.A, A.A, N.A, E.K, M.E.S ve E.S yaralandı.
Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:15 Kaynak: AA
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