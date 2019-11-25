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Rize'de trafik kazası: 15 yaralı

6 saat önce

Rize'nin Salarha beldesinde minibüs ile bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Rize'de trafik kazası: 15 yaralı, System.String[]

Rize'nin Salarha beldesinde minibüs ile bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza bu sabah saatlerinde Rize'nin Salarha beldesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir otomobil karşı yönden gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs ağaca çarparak durabildi. Araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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