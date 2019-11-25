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Rize'de trafik kazası: 15 yaralı

6 saat önce

Rize'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Rize'de trafik kazası: 15 yaralı, System.String[]

Rize'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Hamzabey Mahallesi Belediye Asfalt Şantiyesi önünde Bilgehan Kişmir yönetimindeki 53 HK 864 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İhsan Kazdal'ın kullandığı 53 M 0459 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile birlikte 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, Rize'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bazı yolcuların vücutlarında kırıkların olduğu ve yaralıların ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:52 Kaynak: AA
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