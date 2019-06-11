Rize'de trafik kazası: 2 yaralı
5 saat önce
Rize'de bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:37 Kaynak: AA
'de bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Rize'den Artvin
istikametine seyreden Mehmet Mert
yönetimindeki 53 DY 217 plakalı otomobil, Rize Valiliği karşısında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücüsü Mert ile araçta bulunan Ümit Mert, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Mehmet Mert'in durumunun ağır olduğu, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şeytanın bile aklına gelmez! Park halindeki 3 otomobili çekici çağırıp çaldı
Mucize kurtuluş! Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin kaza anı kamerada
Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı