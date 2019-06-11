Son Dakika Haberleri: Rize'de trafik kazası: 2 yaralı
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Rize'de trafik kazası: 2 yaralı

5 saat önce

Rize'de bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Rize'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Rize'de bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Rize'den Artvin istikametine seyreden Mehmet Mert yönetimindeki 53 DY 217 plakalı otomobil, Rize Valiliği karşısında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücüsü Mert ile araçta bulunan Ümit Mert, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Mehmet Mert'in durumunun ağır olduğu, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:37 Kaynak: AA
Artvin, Mehmet Mert, Rize, Güncel
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