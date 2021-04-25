Rize'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Rize'nin Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rize'den Artvin istikametine gitmekte olan Hakan Kaya idaresindeki 53 ABM 160 plakalı minibüs, İkiztepe mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüsün sürücüsü Hakan Kaya ile araçta bulunan Hülya Karabiber yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Hülya Karabiber, Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - RİZE