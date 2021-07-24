Rize'de trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Sarayköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon istikametinden Rize istikametine giden bir araç, Sarayköy tüneli çıkışında bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik, kontrollü olarak sağlanıyor. - RİZE