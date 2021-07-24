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Rize'de trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Rize'de trafik kazası: 7 yaralı

24.07.2021 17:15
Rize'de trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]

Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Sarayköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon istikametinden Rize istikametine giden bir araç, Sarayköy tüneli çıkışında bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik, kontrollü olarak sağlanıyor. - RİZE

Rize'de trafik kazası: 7 yaralı
Rize'de trafik kazası: 7 yaralı

Trabzon, Kaza, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika


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