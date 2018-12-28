Rize'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Nazire Öğretmen Gözyaşları ile Memleketine Uğurlandı

RİZE (İHA) – Rize'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nazire öğretmen öğrencilerinin ve meslektaşlarının gözyaşları ile memleketi Ankara'ya uğurlandı.

RİZE (İHA) – Rize'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nazire öğretmen öğrencilerinin ve meslektaşlarının gözyaşları ile memleketi Ankara'ya uğurlandı.



Kaza, merkez Gülbahar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda dün akşam meydana geldi. K.E.K. yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı panelvan tipi minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Rize Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Nazan Koçer ile Rize Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay'a çarptı. Kazada ağır yaralanan iki öğretmen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Felsefe öğretmeni Nazan Koçer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazada hayatını kaybeden Felsefe Öğretmeni Koçer, bugün Rize Merkez Sahil Camii'nde Cuma namazının akabinde kılınan cenaze namazı ile memleketi Ankara'ya uğurlandı. Cenaze törenine öğrencileri ve meslektaşlarının yanı sıra RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yaralı olan Müdür Yardımcısı Marife Özay'ın ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



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19 Aralık'ta yine aynı yer olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana gelen kazada 35 yaşındaki Sabire Öksüz olay yerinde, 10 yaşındaki kızı Melisa Öksüz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Namazı kıldıran cami imamı anne kızın öldüğü kazayı da hatırlatarak cemaati daha dikkatli araç kullanma noktasında uyarılarda bulundu. - RİZE

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