Rize'de trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Özsoy, Kayseri'de toprağa verildi - Son Dakika
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Rize'de trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Özsoy, Kayseri'de toprağa verildi

26.09.2022 14:04

Rize'de trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde defnedildi.

Rize'de trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde defnedildi.

Develi İlçe Devlet Hastanesinden alınan şehidin naaşı, helallik için Kılıçkaya Mahallesi'ndeki ailesinin evine getirildi.

Asker üniforması giyen şehidin eşi Hatice Özsoy ile annesi Fatma Özsoy, burada gözyaşı döktü.

Daha sonra şehit için mahalle mezarlığı yanında tören düzenlendi.

Şehidin eşi Hatice Özsoy, törende, "Seni çok seviyorum Osman" diye ağladı.

Kılıçkaya Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İl Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Özsoy, dün, görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde aracı arızalanan kişiye yardım ederken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

Kayseri, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Özsoy, Kayseri'de toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Rize'de trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Özsoy, Kayseri'de toprağa verildi - Son Dakika
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