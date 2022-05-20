Rize'de trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
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Rize'de trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

20.05.2022 19:40
Rize'de trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cevizlik köyündeki taş ocağında kazada ağır yaralanan tanker sürücüsü Dursun Yılmaz (49), kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Morgil'in kullandığı 53 K 4655 plakalı taş yüklü kamyon, freninin patlaması sonucu şantiye girişinde bekleyen Dursun Yılmaz (49) idaresindeki 06 FY 7335 plakalı su tankerine çarpmış, çarpmanın etkisiyle tanker şantiyedeki güvenlik kulübesinin üzerine devrilmişti. Kazada tanker sürücüsü Yılmaz ile kulübede bulunan güvenlik görevlileri Enver Demirci (32), Yunus Aksu (28) ve Samet Öztürk (29) yaralanmıştı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Enver Demirci, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Dursun Yılmaz, İkizdere, Tanker, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika


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