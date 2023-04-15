Rize'de tünelde koşan ayı cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika
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Rize'de tünelde koşan ayı cep telefonuyla kaydedildi

15.04.2023 11:58
Rize'de tünelde koşan ayı cep telefonuyla kaydedildi

Rize'nin İkizdere ilçesindeki bir tünelde koşan ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki bir tünelde koşan ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

İyidere-İkizdere yolu üzerindeki Hurmalık Tüneli'nde gece saatlerinde arkadaşının kullandığı otomobilde bulunan Altan Memişoğlu, tünelde koşan ayıyı fark etti.

Memişoğlu, ayıyı cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Altan Memişoğlu'nun yöresel ağızla "Ayı geldi, ayı. Nereye gidiyorsun? Tünelin içinde ne işin var? Oy senin canını yiyeyim." dediği görüntülerde, ayının bir süre sonra tünel içinden çıkarak uzaklaştığı yer aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rize'de tünelde koşan ayı cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika
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