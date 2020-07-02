Rize'de tünelde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Rize'nin Çayeli ilçesindeki tünelde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i trafik polisi 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen 06 BFR 689 plakalı otomobil sürücüsü, Artvin'den Rize'ye seyir halindeyken Çayeli tüneli içerisinde 61 BD 746 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç tünel içerisindeki yangın vanasına çarptı. Vananın patlaması nedeniyle yola akan su ve köpük nedeniyle tünelde seyreden araçlar duramayarak birbirleriyle çarpıştı.

6 aracın karıştığı kazada 1'i polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, yaralılar arasında kaza ihbarını alan ve olay yerine giden 53 A 59511 plakalı araç sürücüsü trafik polisi Tuncay Berker'in de yer aldığı öğrenildi.