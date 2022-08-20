Feci kazaya neden olan otobüs nasıl devrildi? Yaralı yolcu her şeyi anbean anlattı

Kaynak: AA

Güneysu, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de tur midibüsü devrildi, 24 yaralı - Son Dakika

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