Rize'de tur midibüsü devrildi, 24 yaralı - Son Dakika
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Rize'de tur midibüsü devrildi, 24 yaralı

21.08.2022 10:01

Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralıRize'nin Güneysu ilçesinde turistleri taşıyan tur midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.

Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralı

Rize'nin Güneysu ilçesinde turistleri taşıyan tur midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.

RİZE (DHA

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Rize'de Yabancı Turistleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 25 Yaralı Rize'de Yabancı Turistleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 25 Yaralı Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralı (2) Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralı (2)
Kaynak: DHA

Güneysu, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de tur midibüsü devrildi, 24 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de tur midibüsü devrildi, 24 yaralı - Son Dakika
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