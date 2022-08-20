Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var

20.08.2022 17:35

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasının ardından korkutan bir haber de Rize'den geldi. Güneysu ilçesinde turistleri taşıyan midibüs, duvara çarparak yan yattı. Kazada yaralanan 3'ü ağır 24 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Güneysu ilçesindeki Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistlerin içinde bulunduğu midibüs, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asmalıırmak köyünde duvara çarparak devrildi.

Son dakika haber | Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

3'Ü AĞIR 24 YARALI

İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerine hareket halindeki ambulanslardan birinin çarpıştığı minibüs ise yolun alt kısmındaki çay bahçesine devrildi.

Son dakika haber | Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı
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Kaynak: AA

Güneysu, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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