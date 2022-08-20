İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerine hareket halindeki ambulanslardan birinin çarpıştığı minibüs ise yolun alt kısmındaki çay bahçesine devrildi.

Kaynak: AA

Güneysu, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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