Rize'deki kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu - Son Dakika
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Rize'deki kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu

21.08.2022 15:51
Rize'deki kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu

Rize'de turistleri taşıyan tur minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu.

Rize'de turistleri taşıyan tur minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu.

Kaza, Güneysu ilçesine bağlı Asmalı Irmak köyünde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelmiş, bölgeye Trabzon'dan gezmeye gelen Arap turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı minibüs, sürücü Davut Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak duvara çarptıktan sonra 53 RT 658 plakalı çift kabin aracın üzerinde devrilmişti. Kazada minibüs şoförü ile birlikte yolculardan 2'si ağır 25 kişi yaralanmıştı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile çevredeki hastanelere taşınan yaralılardan 18'i taburcu olurken 3 ağır olan yaralından 2'si hayati tehlikeyi atlattı. Yaralı turistlerin 4'ünün tedavisi RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2'sinin Rize Devlet Hastanesi'nde devam ederken kazada yaralanan şoför Davut Ş.'nin ise KTÜ Farabi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. - RİZE

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Kaynak: İHA

Trabzon, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'deki kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'deki kazada yaralanan 25 kişiden 18'i taburcu oldu - Son Dakika
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