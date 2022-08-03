Türk Yıldızları 'TEKNOFEST Karadeniz' için Rize'de uçtu - Son Dakika
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Türk Yıldızları 'TEKNOFEST Karadeniz' için Rize'de uçtu

03.08.2022 16:55
Türk Yıldızları 'TEKNOFEST Karadeniz' için Rize'de uçtu

RİZE'de Türk Yıldızları'nın 'TEKNOFEST Karadeniz' kapsamında gerçekleştirdiği gösteri yoğun ilgi gördü.

RİZE'de Türk Yıldızları'nın 'TEKNOFEST Karadeniz' kapsamında gerçekleştirdiği gösteri yoğun ilgi gördü. Türk Yıldızları'nın gösterisini vatandaşlar, cep telefonları ile görüntüledi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi, Türk Yıldızları, 'TEKNOFEST Karadeniz' kapsamında Rize'de gösteri uçuşu yaptı. Kentte dev çay bardağı şeklindeki binanın üzerinden uçan Türk Yıldızları, yaklaşık 15 dakikalık gösteri gerçekleştirdi. Gösteriyi, denizdeki yatlarda ve çay bardağı binasının seyir terasından takip eden izleyiciler, o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Türk yıldızlarının gösterisini keyifle izlediğini söyleyen Aslı Karabıyık, "Daha önce Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemedim. Muhteşem bir andı. Biraz daha uzun sürmesini isterdim" dedi.Uçuşu takip edenlerden Mustafa Erkan da "Her zamanki gibi muhteşem bir gösteri izledik. Bir kez daha gurur duyduk Türk Yıldızları ile. Muhteşem anı izlemek için çocuklarımla beraber geldim. Çok mutlu olduk" diye konuştu.

Gösterinin çok güzel olduğunu ve gururla izlediğini kaydeden Yılmaz Eryiğit ise "Trabzonluyum özellikle bu gösteriyi izlemek için geldim. Yarın da Of'taki gösteriyi izleyeceğim. Artık her evde bir gösteri yapıyorlar ve halkımızda kendi uçaklarını kendi pilotlarını izleme fırsatı buluyor" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Karadeniz, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları 'TEKNOFEST Karadeniz' için Rize'de uçtu - Son Dakika

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